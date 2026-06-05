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Христофору заявил, что письмо Путину поссорит Зеленского с Каллас

Письмо Зеленского в адрес Путина может привести к ухудшению отношений между Киевом и главой дипломатии ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Письмо Владимира Зеленского в адрес президента России Владимира Путина может привести к ухудшению отношений между Киевом и главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас, считает кипрский журналист Алекс Христофору.

Он напомнил, что ранее Каллас активно пыталась диктовать России условия для начала переговоров.

«Теперь Зеленский, по сути, действует сам, наплевав на ее советы своим наглым письмом. Не думаю, что Каллас простит ему эту выходку», — подчеркнул эксперт в эфире YouTube-канала Duran.

Христофору также отметил, что в настоящее время Евросоюз прилагает значительные усилия для поиска переговорщиков, которые могли бы удовлетворить как Москву, так и Брюссель. В этом контексте, по его мнению, самостоятельные и резкие шаги Зеленского нарушают согласованность действий.

Ранее сообщалось, что письмо Зеленского официально передадут Путину по дипломатическим каналам.

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