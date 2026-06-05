Христофору заявил, что письмо Путину поссорит Зеленского с Каллас

Христофору также отметил, что в настоящее время Евросоюз прилагает значительные усилия для поиска переговорщиков, которые могли бы удовлетворить как Москву, так и Брюссель. В этом контексте, по его мнению, самостоятельные и резкие шаги Зеленского нарушают согласованность действий.