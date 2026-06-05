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Пашинян заявил, что Армения может выйти из ОДКБ

Пашинян заявил, что страна выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности «в случае необходимости».

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна может полностью покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности, если власти сочтут такой шаг необходимым. Об этом он сообщил в ходе предвыборных дебатов.

Поводом для обсуждения стал вопрос о статусе замороженного членства Армении в ОДКБ. В ходе дискуссии представители оппозиции призвали власти определиться с дальнейшими действиями в отношении объединения. В ответ Пашинян подчеркнул, что окончательное решение будет приниматься армянским руководством самостоятельно.

Ранее глава правительства отмечал, что правящая партия «Гражданский договор» не рассматривает возвращение к полноценному участию в деятельности ОДКБ. Армения приостановила свое участие в организации в феврале 2024 года.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что почти весь реальный сектор экономики Армении завязан на России, а не на Европе.

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