Пашинян заявил, что Армения может выйти из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна может полностью покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности, если власти сочтут такой шаг необходимым. Об этом он сообщил в ходе предвыборных дебатов.
Поводом для обсуждения стал вопрос о статусе замороженного членства Армении в ОДКБ. В ходе дискуссии представители оппозиции призвали власти определиться с дальнейшими действиями в отношении объединения. В ответ Пашинян подчеркнул, что окончательное решение будет приниматься армянским руководством самостоятельно.
Ранее глава правительства отмечал, что правящая партия «Гражданский договор» не рассматривает возвращение к полноценному участию в деятельности ОДКБ. Армения приостановила свое участие в организации в феврале 2024 года.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что почти весь реальный сектор экономики Армении завязан на России, а не на Европе.