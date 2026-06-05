Силы ПВО сбили один БПЛА на подлёте к Москве

Один беспилотник уничтожен силами противовоздушной обороны на подлёте к Москве.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Москву», — написал он.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее мирный житель погиб в результате попадания снаряда ВСУ в частный дом в деревне Лещиновка.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше