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Силы ПВО сбили один БПЛА на подлёте к Москве

Один беспилотник уничтожен силами противовоздушной обороны на подлёте к Москве.

Один беспилотник уничтожен силами противовоздушной обороны на подлёте к Москве.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Москву», — написал он.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее мирный житель погиб в результате попадания снаряда ВСУ в частный дом в деревне Лещиновка.

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