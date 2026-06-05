Министр Попович: Сербии очень важны надёжные поставки газа из России

Надёжные поставки российского газа имеют критическое значение для Сербии в условиях нестабильности мирового энергетического рынка, заявил министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович.
Об этом Попович сказал РИА Новости.
По словам министра, в условиях серьёзных изменений на глобальном энергетическом рынке стабильные поставки играют ключевую роль для сербской экономики и граждан.
Он также подчеркнул, что благодаря тесному сотрудничеству двух стран Белград получает газ по самым низким ценам в Европе.
Ранее министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила о продлении договора по поставкам газа из России на три месяца.