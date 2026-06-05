Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр Попович: Сербии очень важны надёжные поставки газа из России

Надёжные поставки российского газа имеют критическое значение для Сербии в условиях нестабильности мирового энергетического рынка, заявил министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович.

Источник: RT на русском

Надёжные поставки российского газа имеют критическое значение для Сербии в условиях нестабильности мирового энергетического рынка, заявил министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович.

Об этом Попович сказал РИА Новости.

По словам министра, в условиях серьёзных изменений на глобальном энергетическом рынке стабильные поставки играют ключевую роль для сербской экономики и граждан.

Он также подчеркнул, что благодаря тесному сотрудничеству двух стран Белград получает газ по самым низким ценам в Европе.

Ранее министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила о продлении договора по поставкам газа из России на три месяца.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше