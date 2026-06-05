Первый зампред ВТБ больше не заключал споров с Костиным по ключевой ставке

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов больше не заключал споров по поводу ключевой ставки ЦБ с главой банка Андреем Костиным. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2026.
Костин в прошлом году в конце мая предложил пари «на 10 щелчков» на снижение ключевой ставки Банком России. Глава ВТБ считал, что ставка на заседании совета директоров ЦБ 6 июня будет снижена, так как видны признаки плавного охлаждения экономики и замедления инфляции. А Пьянов тогда выражал мнение, что в июне регулятор оставит ключевую ставку на уровне 21% годовых, но смягчит сигнал рынку о дальнейшей денежно-кредитной политике.
«Нет, других споров не заключали, особенно с председателем (правления ВТБ Андреем Костиным. — ред.). Кроме того, ставка уже значительно снизилась, ЦБ идет осторожно, спор относительно движения ставки на 0,50 или 100 базисных пунктов азарта не вызывает», — сказал Пьянов.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в июне 2025 года впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку — до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал относительно своих дальнейших шагов. После чего в Telegram-канале ВТБ появились 10 постов с иконкой щелчка.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.