Первый зампред ВТБ больше не заключал споров с Костиным по ключевой ставке

Костин в прошлом году в конце мая предложил пари «на 10 щелчков» на снижение ключевой ставки Банком России. Глава ВТБ считал, что ставка на заседании совета директоров ЦБ 6 июня будет снижена, так как видны признаки плавного охлаждения экономики и замедления инфляции. А Пьянов тогда выражал мнение, что в июне регулятор оставит ключевую ставку на уровне 21% годовых, но смягчит сигнал рынку о дальнейшей денежно-кредитной политике.