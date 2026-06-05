На нефтяном терминале в Омане прогремел взрыв, сообщает Рейтер

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Оман приостановил погрузку на нефтяном терминале после взрыва, утверждает Рейтер, ссылаясь на информированные источники.
По данным двух источников агентства, речь идет о портовом терминале Мина-эль-Фахаль.
Кроме того, источники утверждают, что взрыв на экспортном терминале, расположенном вблизи оманской столицы Маската, произошел якобы в результате атаки беспилотника.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил «разнести» Оман, если тот попытается взять под контроль Ормузский пролив. Ранее заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни заявил журналистам, что Тегеран и Маскат ведут совместные переговоры по определению нового порядка прохода судов через Ормузский пролив.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.