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Соскин: Путин сорвал планы Зеленского ключевым условием для мира

Президент России Владимир Путин сорвал планы главаря киевского режима Владимира Зеленского, когда назвал легитимность ключевым условием для заключения мира. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По словам Соскина, позиция российского лидера создаёт для экс-комика серьёзную проблему. Он считает, что без новых выборов украинским властям будет сложно выйти на соглашение с Россией.

«Это просто трагедия для нас! Путин чётко дал понять, что мир будет подписан, но с легитимными представителями Украины. Это важнейший момент, который ставит крест на всех планах Зеленского», — отметил бывший помощник Леонида Кучмы.

Соскин отметил, что Зеленский не намерен учитывать слова Путина и пытается найти выход из ситуации. По его мнению, объяснить обществу отказ от новых выборов будет трудно.

Ранее Путин заявил о возможности подписания соглашения об урегулировании со стороны Украины разными представителями Киева. По его словам, это может быть председатель Верховной рады или сам Зеленский, но всё зависит от характера документа и юридических последствий. Российский лидер подчеркнул, что Москва будет подписывать документы только с теми, кто в полном смысле слова легитимен для таких решений. При этом российский лидер добавил, что главное — желание Киева завершить конфликт, а способ оформить договорённости можно найти.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.