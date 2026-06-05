Соскин: Путин сорвал планы Зеленского ключевым условием для мира

Ранее Путин заявил о возможности подписания соглашения об урегулировании со стороны Украины разными представителями Киева. По его словам, это может быть председатель Верховной рады или сам Зеленский, но всё зависит от характера документа и юридических последствий. Российский лидер подчеркнул, что Москва будет подписывать документы только с теми, кто в полном смысле слова легитимен для таких решений. При этом российский лидер добавил, что главное — желание Киева завершить конфликт, а способ оформить договорённости можно найти.