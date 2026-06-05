Экономист Балынин: размер страховой пенсии изменяется при наличии иждивенцев

Страховая пенсия рассчитывается как сумма фиксированной выплаты и произведения набранных индивидуальных пенсионных коэффициентов на их стоимость, рассказал в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
«В настоящее время стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, а размер фиксированной выплаты — 9584,69 рубля», — разъяснил он.
По его словам, дополнительное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в сумме, равной одной третьей размера фиксированной выплаты, устанавливается лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи (дети до 18 лет, студенты-очники до 23 лет, дети-инвалиды старше 18 лет).
«Размер доплаты зависит от числа иждивенцев: за каждого в 2026 году размер увеличивается на 3194,90 рубля. При этом учитывается не более трёх иждивенцев», — подчеркнул специалист.
Если гражданину назначена, например, увеличенная фиксированная выплата в связи с достижением 80-летия, то тогда выплачиваются одновременно и она, и доплаты за наличие иждивенцев, продолжил он.
«Сейчас при достижении 80-летия фиксированная выплата удваивается (то есть выплачивается дополнительно ещё 9584,69 рубля), дополнительно в неё включается надбавка за уход в размере 1413,86 рубля», — заключил Балынин.
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