Экономист Балынин: размер страховой пенсии изменяется при наличии иждивенцев

По его словам, дополнительное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в сумме, равной одной третьей размера фиксированной выплаты, устанавливается лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи (дети до 18 лет, студенты-очники до 23 лет, дети-инвалиды старше 18 лет).