Пушилин: меры противодействия дронам ВСУ в ДНР корректируются ежемесячно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Власти ДНР и силовые структуры ежемесячно вносят корректировки в меры противодействия беспилотникам ВСУ в регионе. Об этом ТАСС сообщил глава республики Денис Пушилин на площадке ПМЭФ.
«Изменения присутствуют, наверное, ежемесячно. Корректировки происходят — как противник корректирует, так и мы. Здесь борьба технологий. Поэтому и подходы, и меры противодействия беспилотникам меняются на постоянной основе», — сказал Пушилин.
Он подчеркнул, что в защите республики от беспилотников задействованы как войсковые системы ПВО, так и система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса», которая также постоянно наращивает свои возможности. «Плюс сводные мобильные огневые группы из числа сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии. Эта работа также проходит и по защите объектов», — добавил глава ДНР.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.