Пушилин: меры противодействия дронам ВСУ в ДНР корректируются ежемесячно

Он подчеркнул, что в защите республики от беспилотников задействованы как войсковые системы ПВО, так и система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса», которая также постоянно наращивает свои возможности. «Плюс сводные мобильные огневые группы из числа сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии. Эта работа также проходит и по защите объектов», — добавил глава ДНР.