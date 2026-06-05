Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: меры противодействия дронам ВСУ в ДНР корректируются ежемесячно

Глава региона отметил, что в защите республики от беспилотников задействованы как войсковые системы ПВО, так и система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Власти ДНР и силовые структуры ежемесячно вносят корректировки в меры противодействия беспилотникам ВСУ в регионе. Об этом ТАСС сообщил глава республики Денис Пушилин на площадке ПМЭФ.

«Изменения присутствуют, наверное, ежемесячно. Корректировки происходят — как противник корректирует, так и мы. Здесь борьба технологий. Поэтому и подходы, и меры противодействия беспилотникам меняются на постоянной основе», — сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что в защите республики от беспилотников задействованы как войсковые системы ПВО, так и система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса», которая также постоянно наращивает свои возможности. «Плюс сводные мобильные огневые группы из числа сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии. Эта работа также проходит и по защите объектов», — добавил глава ДНР.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше