Дипломаты помогли вернуть в Россию оставшегося без родных в Израиле ребенка

Миша родился в Израиле в ноябре 2024 года от гражданки РФ Валерии, которая въехала в страну как турист и по действующим правилам не могла находиться в еврейском государстве более 90 дней. Мать не смогла оформить ребенку российское гражданство и необходимые документы на выезд, так как справка о рождении из медицинской организации Израиля не была получена своевременно. Спустя несколько месяцев Валерия по семейным обстоятельствам вернулась из Израиля в РФ с нарушением местного миграционного законодательства, что стало причиной для последующего запрета для нее на въезд в Израиль. Малолетний сын остался в семье знакомых Валерии в израильском городе Цфат. По возвращении в Россию Валерия обратилась в аппарат Львовой-Беловой с просьбой оказать содействие в возвращении ее сына домой.