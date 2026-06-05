Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле рассказали, планирует ли Путин ехать на ЧМ по футболу в США

Песков: Путин не поедет в США по случаю Чемпионата мира по футболу.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не поедет на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в США.

С 11 июня по 19 июля 2026 года на территории трех государств — США, Канады и Мексики — будет проходить чемпионат мира по футболу.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не исключает приглашения российского коллеги на Чемпионат мира по футболу 2026 года, который примут Штаты.

Напомним, что в 2018 году во время ЧМ в России Владимир Путин сам принимал участие в мероприятии. Кроме этого, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что на данный момент не знает, будет ли российский глава Владимир Путин 14 июня лично поздравлять Дональда Трампа с Днем рождения.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше