В Кремле рассказали, планирует ли Путин ехать на ЧМ по футболу в США

Напомним, что в 2018 году во время ЧМ в России Владимир Путин сам принимал участие в мероприятии. Кроме этого, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что на данный момент не знает, будет ли российский глава Владимир Путин 14 июня лично поздравлять Дональда Трампа с Днем рождения.