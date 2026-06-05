Reuters: Оман остановил отгрузку нефти на терминале после взрыва

Погрузка нефти приостановлена на экспортном терминале Мина-эль-Фахаль вблизи Маската после взрыва, вызванного, предположительно, атакой беспилотника.
Об этом проинформировало агентство Reuters.
По данным двух собеседников, инцидент произошёл на портовом терминале Мина-эль-Фахаль. В результате атаки дрона прогремел взрыв, после чего отгрузка нефти была временно остановлена.
«После взрыва там погрузка нефти была приостановлена», — утверждают источники.
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