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«Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию

Росавиация: «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию.

Источник: www_ria_ru

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Временные ограничения введены в воздушном пространстве московского аэропорта «Домодедово», авиагавань обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.

«Аэропорт “Домодедово”. Принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани… Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Возможны корректировки в расписании, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта, добавило ведомство.