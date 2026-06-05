МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Временные ограничения введены в воздушном пространстве московского аэропорта «Домодедово», авиагавань обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
«Аэропорт “Домодедово”. Принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани… Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Возможны корректировки в расписании, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта, добавило ведомство.