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Xinhua: Си Цзиньпин посетит КНДР с визитом 8−9 июня

Подробности и повестка пока не публикуются.

ПЕКИН, 5 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит КНДР с государственным визитом 8−9 июня. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на заявление представителя отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

«По приглашению генерального секретаря Трудовой партии Кореи, председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин совершит государственный визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику с 8 по 9 июня», — указывается в сообщении отдела.

Другие подробности и повестка предстоящего визита пока не публикуются.

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