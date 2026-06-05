Xinhua: Си Цзиньпин посетит КНДР с визитом 8−9 июня

ПЕКИН, 5 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит КНДР с государственным визитом 8−9 июня. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на заявление представителя отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая.
«По приглашению генерального секретаря Трудовой партии Кореи, председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин совершит государственный визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику с 8 по 9 июня», — указывается в сообщении отдела.
Другие подробности и повестка предстоящего визита пока не публикуются.