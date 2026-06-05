Яровая: сносом советских памятников в Европе убирают свидетелей правды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Европейские политики сносом памятников советским воинам-освободителям пытаются уничтожить последних свидетелей правды. Такое мнение в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ высказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).
«Те, кто сносят памятники, они же пытаются убрать последних свидетелей правды, потому что памятники — это вечные свидетели правды», — сказала депутат.
По ее словам, народы возводят монументы в те исторические периоды, когда у них обострено чувство благодарности за совершенные подвиги, и, наоборот, разрушают их, когда забывают внесенный вклад. «Памятник советскому солдату — это молчаливый свидетель правды о том, что именно советский солдат-освободитель подарил Европе жизнь, что именно советский солдат ценой неимоверных, самых высоких жертв подарил миру это благополучие», — заключила Яровая.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.