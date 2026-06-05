МВД Чехии: в ЕС поддерживают снятие защиты с военнообязанных украинцев

Большинство стран Европейского союза поддержало инициативу Чехии, предусматривающую изменение условий предоставления временной защиты украинским беженцам после 2027 года. Как сообщил глава МВД Чехии Лубомир Метнар по итогам встречи министров внутренних дел стран ЕС в Люксембурге, предложение получило одобрение примерно 80% государств сообщества.
Согласно обсуждаемому подходу, механизм временной защиты планируется сохранить, однако его действие не будет распространяться на мужчин призывного возраста. По словам чешского министра, представители Еврокомиссии положительно оценили инициативу и намерены подготовить необходимые законодательные предложения к июлю.
«Поначалу большинство среди приезжавших к нам украинских беженцев составляли женщины, дети и пожилые люди. Но в последнее время более половины прибывающих — это мужчины трудоспособного и военнообязанного возраста», — отметил Метнар.
Кроме того, он указал, что подобные ограничения соответствуют позиции Киева, который заинтересован в сохранении внутри страны трудовых и мобилизационных ресурсов, необходимых для экономики, обороны и будущего восстановления государства.
Ранее сообщалось, что Евросоюз, вероятно, перестанет предоставлять временную защиту украинским мужчинам призывного возраста (23−60 лет) после марта 2027 года.