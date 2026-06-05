Юбилейный сезон «Военных оркестров в парках» откроется в Москве 6 июня

Торжественное открытие юбилейного, десятого сезона программы «Военные оркестры в парках» состоится в субботу, 6 июня, на Пушкинской набережной Парка Горького, сообщили в дирекции Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».
Перед зрителями выступят сразу три прославленных коллектива.
В программе примут участие Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени В. М. Халилова, Военный Образцовый оркестр Почётного караула Министерства обороны и Военный оркестр 1-й армии ПВО и ПРО ВКС России.
Это выступление станет прологом к XVIII Международному военно-музыкальному фестивалю «Спасская башня», который пройдёт на Красной площади с 21 по 30 августа 2026 года.
Всего в летне-осенний период зрителей ждёт 18 бесплатных концертов оркестров силовых ведомств в парках, садах и усадьбах столицы. Состав участников формирует главный военный дирижёр, генерал-майор Тимофей Маякин.
В программе концертов — классические марши, вальсы и популярные песни в исполнении профессиональных военных музыкантов.
С 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве состоится VI Международный туристический форум «Путешествуй!». Мероприятие объединит деловую программу, выставку и фестиваль для широкой аудитории под девизом «Разные культуры — общие ценности: путешествия, объединяющие людей».