Красноярский край станет опорной площадкой технологического кластера по редким металлам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Правительство Красноярского края и Фонд развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» подписали соглашение о взаимодействии по созданию Ангаро-Енисейского кластера цветных, редких и редкоземельных металлов.
Документ подписали председатель правительства края Алексей Медведев и генеральный директор фонда Ксения Шойгу.
Соглашение направлено на синхронизацию работы по практической реализации проекта на территории Красноярского края и расширение возможностей технологической кооперации в рамках кластера. Регион станет площадкой для размещения добывающих и перерабатывающих производств критических металлов, а также прикладных исследований и работы инженерных и технологических лабораторий.
«Красноярский край — важный участник проекта по созданию Ангаро-Енисейского кластера. Он предоставляет площадку, в которой сочетаются развитая промышленная база, научные и образовательные компетенции, транспортная связность и возможность выстраивать длинные технологические цепочки на базе критических металлов. Для кластера это не просто территория присутствия, а один из узлов, где технологические разработки должны проходить путь от исследовательской и инженерной идеи до промышленного применения. Соглашение с Правительством Красноярского края закладывает фундамент соответствующей работы и создает основу для синергии с региональными властями», — сказала Ксения Шойгу.
Развитие Ангаро-Енисейского кластера предполагает объединение ресурсов Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тывы и создание единой системы производственных и научных цепочек.
«Для Красноярского края Ангаро-Енисейский кластер — это возможность усилить научно-технологическую специализацию региона и ускорить процесс построения экономики высокой добавленной стоимости. Проект связан с глубокой переработкой цветных, редких и редкоземельных металлов, развитием новых материалов, компонентов и продукции для отраслей нового технологического уклада. Для региона это означает устойчивые позиции в экономике будущего, новые промышленные проекты, рабочие места, модернизацию и расширение инфраструктурной базы и общий дополнительный стимул для социально-экономического развития», — прокомментировал Алексей Медведев.
Добавим, что к 2041 году в рамках проекта планируется привлечь более 700 млрд рублей инвестиций, создать свыше 15 предприятий и лабораторий, а также около 23,5 тысячи рабочих мест.