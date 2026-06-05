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Путин не увидел противоречия между контролем Донбасса и сделкой

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о том, как соотносятся контроль Россией всего Донбасского региона и возможное соглашение.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о том, как соотносятся контроль Россией всего Донбасского региона и возможное соглашение. Президент подчеркнул, что эти варианты не исключают друг друга.

Он также заявил, что положение на Украине складывается не в пользу Киева. По словам Путина, сейчас нет участка линии боевого соприкосновения, где российские войска не вели бы наступление.

Бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель ранее заявила в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что глава киевского режима Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле в 2022 году был готов уступить Донбасс.

Зеленский также говорил, что территориальный вопрос остается единственным нерешенным пунктом в мирном плане по Украине. Российская сторона настаивает на выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Киев отвергает требование о территориальных уступках.

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