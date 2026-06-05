Сенатор Никонорова: Киев атакой на автобус показывает пренебрежение к праву

«Произошедшее можно квалифицировать как циничный террористический акт, направленный на устрашение мирного населения. Удар по гражданскому транспорту, следующему по регулярному маршруту, не имеет оправдания ни с военной, ни с человеческой точки зрения. Это демонстрация полного пренебрежения к международным нормам права и к общепризнанным нормам морали. Хотя уже давно известно, что киевский режим живет в своем собственном иллюзорном мире, где добро и зло поменяли местами, а здравого смысла и вовсе нет», — сообщила Никонорова.