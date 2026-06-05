Сенатор Никонорова: Киев атакой на автобус показывает пренебрежение к праву

ДОНЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Киевский режим, который дал команду Вооруженным силам Украины атаковать рейсовый автобус в Енакиеве в Донецкой Народной Республике, демонстрирует своими действиями полное пренебрежение к международным нормам права и к общепризнанным нормам морали. Такое мнение ТАСС высказала замглавы комитета Совета Федерации по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
«Произошедшее можно квалифицировать как циничный террористический акт, направленный на устрашение мирного населения. Удар по гражданскому транспорту, следующему по регулярному маршруту, не имеет оправдания ни с военной, ни с человеческой точки зрения. Это демонстрация полного пренебрежения к международным нормам права и к общепризнанным нормам морали. Хотя уже давно известно, что киевский режим живет в своем собственном иллюзорном мире, где добро и зло поменяли местами, а здравого смысла и вовсе нет», — сообщила Никонорова.
Она добавила, что в этой атаке не было и не могло быть никакой военной целесообразности. «В автобусе ехали исключительно мирные граждане. Это военное преступление, не имеющее срока давности — враг ответит за гибель и страдания невинных людей. Каждый пострадавший в этой трагедии получает всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Для родственников пострадавших создана специальная круглосуточная горячая линия Минтранса ДНР», — подытожила она.
ВСУ утром 3 июня атаковали ударным БПЛА рейсовый автобус в Енакиеве в ДНР. По последним данным, погибли 8 человек. Изначально сообщалось о 7 погибших и 11 пострадавших. По уточненной информации, автобус следовал из Подольска (Московская область) в Симферополь. СК возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала террористический удар ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиеве «охотой на людей».