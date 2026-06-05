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Премьер Армении допустил выход страны из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не вернется к участию в ОДКБ и при необходимости примет решение о выходе из организации.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не вернется к участию в ОДКБ и при необходимости примет решение о выходе из организации. Такое заявление он сделал во время предвыборных дебатов на Общественном телевидении.

Тема ОДКБ была поднята в ходе дискуссии после вопроса представителя партии «Сильная Армения» Нарека Карапетяна о том, что означает объявленная ранее заморозка участия Еревана в организации и почему решение о выходе до сих пор не принято.

Отвечая на вопрос, Пашинян заявил, что Армения самостоятельно определит сроки принятия такого решения. При этом он подчеркнул, что возвращение страны к прежнему формату взаимодействия с ОДКБ не рассматривается.

Ранее, в сентябре 2024 года, армянский премьер сообщил о заморозке участия республики в работе организации. По его словам, причиной стали угрозы суверенитету страны, которые, как утверждал Пашинян, создавала ОДКБ.

Позднее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что Ереван оценивает возможные риски, связанные с выходом из организации. В декабре 2024 года Пашинян также говорил, что отношения между Арменией и ОДКБ прошли точку невозврата.

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