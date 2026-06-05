Группировка «Север» уничтожила 67 БПЛА ВСУ в Сумской и Харьковской областях

КУРСК, 5 июня. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Север» уничтожили около 70 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской и Сумской областях. Об этом ТАСС сообщили в группировке войск.
«В ходе несения боевого дежурства расчеты противовоздушной обороны группировки войск “Север” за ночь разведывательными средствами был обнаружен пролет 67 БПЛА ВСУ в сторону тыловых районов наших войск. В результате боевой работы расчетов ПВО были уничтожены все вскрытые БПЛА ВСУ», — сообщили в группировке.
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