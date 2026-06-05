Специалист Тарасова: после отпуска не стоит пытаться резко экономить

Отдых зачастую сопровождается спонтанными покупками, поэтому возвращение к обычной жизни может сопровождаться тревогой и желанием резко сократить любые траты, рассказала в беседе с RT эксперт по потребительскому поведению платёжного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова.
«Одна из самых распространённых ошибок после отдыха — попытка резко “наказать” себя за перерасход. Люди начинают полностью отказываться от привычных радостей, сокращать даже необходимые траты или вводить слишком жёсткие ограничения», — поделилась специалист.
По её словам, такой подход редко работает в долгосрочной перспективе и часто приводит к новым импульсивным расходам.
«Гораздо эффективнее воспринимать отпуск как заранее запланированную часть годового бюджета, а восстановление финансов — как постепенный процесс. Вместо резких ограничений полезнее временно снизить количество необязательных покупок», — посоветовала она.
Кроме того, после поездки полезно пересмотреть структуру расходов и понять, какие категории оказались самыми затратными, продолжила эксперт.
«Например, кто-то недооценивает расходы на питание вне дома, кто-то — затраты на транспорт или развлечения. Такой анализ помогает спокойнее относиться к потраченным деньгам и избежать ощущения необдуманных расходов», — пояснила она.
Также в первые недели после поездки особенно полезно постепенно возвращать обычные финансовые привычки: планировать меню, заранее составлять списки покупок и внимательнее относиться к ежедневным мелким расходам.
«Небольшие и регулярные действия обычно работают эффективнее, чем попытка резко сократить бюджет за несколько дней», — отметила Тарасова.
Ещё следует заранее посмотреть на ближайшие обязательные расходы по возвращении из поездки — коммунальные платежи, аренду, подписки или крупные сезонные покупки, подчеркнула она.
«Если заранее оценить ближайшую нагрузку на бюджет, будет проще скорректировать необязательные траты и избежать ситуации, когда в конце месяца не хватает средств на базовые расходы», — объяснила специалист.
Собеседница RT дополнила, что ещё одна частая ошибка — стремление максимально быстро вернуть потраченные во время отпуска деньги.
«Можно начать откладывать слишком большие суммы в ущерб повседневному комфорту. В результате восстановление накоплений начинает восприниматься как дополнительный стресс. Намного устойчивее работает постепенный возврат к привычной системе сбережений — даже небольшие, но регулярные отчисления помогают восстановить финансовую стабильность без ощущения постоянных ограничений», — заключила она.
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