Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Московский аэропорт Домодедово ввёл временные ограничения и теперь обслуживает рейсы только после согласования с соответствующими органами.
Об этом сообщает Росавиация.
Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
В агентстве предупредили о возможных корректировках в расписании и рекомендовали уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.
«Принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — говорится в публикации.
Ранее аэропорт Внуково перешёл на обслуживание рейсов только после согласования с уполномоченными органами.