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Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Московский аэропорт Домодедово ввёл временные ограничения и теперь обслуживает рейсы только после согласования с соответствующими органами.

Московский аэропорт Домодедово ввёл временные ограничения и теперь обслуживает рейсы только после согласования с соответствующими органами.

Об этом сообщает Росавиация.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

В агентстве предупредили о возможных корректировках в расписании и рекомендовали уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

«Принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — говорится в публикации.

Ранее аэропорт Внуково перешёл на обслуживание рейсов только после согласования с уполномоченными органами.