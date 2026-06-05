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Группировка «Север» уничтожила более 20 солдат ВСУ под Сумами и Харьковом

КУРСК, 5 июня. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили боевую бронированную машину «Козак» ВСУ, пункт управления БПЛА и более 20 украинских солдат в Харьковской и Сумской областях. Об этом ТАСС сообщили в группировке.

Источник: Reuters

«В ходе выполнения боевых задач в темное время суток операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” были вскрыты огневые позиции и движение техники ВСУ. Координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов были уничтожены боевая бронированная машина “Козак”, пункт управления БПЛА и более 20 солдат ВСУ», — сообщили там.

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