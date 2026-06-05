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Группировка «Север» уничтожила более 40 солдат ВСУ

КУРСК, 5 июня. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» ночью выполнили более 330 огневых задач, более 60 — в ходе контрбатарейной борьбы. Ликвидировано 40 солдат ВСУ, 6 пунктов управления БПЛА и 13 бронемашин, сообщили ТАСС в группировке.

Источник: Reuters

«Артиллерийские расчеты группировки войск “Север” в темное время суток во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили более 330 огневых задач, из них свыше 60 в рамках контрбатарейной борьбы. В результате нанесения огневых ударов уничтожено более 40 солдат ВСУ, САУ М109 “Паладин”, 2С1 “Гвоздика”, 6 пунктов управления БПЛА, радиолокационную станцию Rada израильского производства, склад с боеприпасами и 13 единиц бронированной автомобильной техники», — рассказали там.

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