Группировка «Север» уничтожила более 40 солдат ВСУ

«Артиллерийские расчеты группировки войск “Север” в темное время суток во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили более 330 огневых задач, из них свыше 60 в рамках контрбатарейной борьбы. В результате нанесения огневых ударов уничтожено более 40 солдат ВСУ, САУ М109 “Паладин”, 2С1 “Гвоздика”, 6 пунктов управления БПЛА, радиолокационную станцию Rada израильского производства, склад с боеприпасами и 13 единиц бронированной автомобильной техники», — рассказали там.
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