Путин предложил журналисту из Германии не отвечать на вопрос о войне

Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями международных информагентств на Петербургском международном экономическом форуме вступился за журналиста немецкого агентства DPA и заявил, что тот не обязан отвечать на вопрос модератора о возможной подготовке Германии к войне.
Во время дискуссии модератор обратился к корреспонденту с вопросом, замечает ли он, что Германия готовится к войне, и собирается ли страна воевать с Россией. После этого в разговор вмешался российский лидер.
Путин заявил, что журналист может не отвечать на этот вопрос, поскольку находится на встрече не в качестве допрашиваемого. Президент предложил адресовать подобные вопросы ему самому.
В ходе общения с представителями зарубежных СМИ глава государства также затронул ситуацию вокруг Украины. По словам Путина, Украина пока не сталкивалась с полноценным боевым применением комплекса «Орешник», который, как отметил президент, в полном оснащении использовался только на полигонах.
Кроме того, российский лидер заявил, что контроль над всем Донбассом и возможное соглашение по Украине не противоречат друг другу. Он также отметил, что Россия готова к компромиссам, о которых ранее уже говорилось в Анкоридже.
Путин также заявил, что интерес Киева к прекращению огня связан с наступлением российских войск на различных участках линии боевого соприкосновения. Кроме того, по его словам, европейские эксперты понимают, что для восстановления украинской экономики потребуются сотни миллиардов евро.
Отдельно президент прокомментировал идеи канцлера Германии Фридриха Мерца об ассоциированном членстве Украины. По словам Путина, Россия не возражает против такого варианта, поскольку считает этот вопрос не относящимся к ней.
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