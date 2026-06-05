На Кипре оценили возможную реакцию Каллас на письмо Зеленского Путину

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что российский лидер неоднократно заявлял о готовности к встрече в Москве. Ранее на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ Путин также отметил, что полномочия Зеленского на посту президента истекли два года назад, и заявил, что Россия может подписывать документы только с легитимными лицами.