Путин сделал заявление о боевом применении «Орешника» по Украине

Кроме этого, в рамках ПМЭФ Путин сообщил, что российские войска наступают по всей линии соприкосновения. Только за последнее время под контроль взято около 2 440 кв. км в зоне СВО. При этом, по словам президента, полноценного боевого применения «Орешника» на Украине не было ни разу.