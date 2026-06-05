В российском МИДе объяснили поражение Германии на выборах в Совбез ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поражение Германии на выборах членов Совета Безопасности ООН связано с деятельностью бывшего председателя Генеральной Ассамблеи организации и экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Соответствующий комментарий дипломат опубликовала 4 июня в своем Telegram-канале.
Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил в социальной сети X о результатах голосования и поздравил государства, избранные в состав Совета Безопасности ООН. Тем самым он признал, что Германия не смогла добиться избрания.
Комментируя итоги выборов, Захарова заявила, что государства-члены ООН в течение года наблюдали за работой Бербок на посту председателя Генеральной Ассамблеи и сделали соответствующие выводы.
В тот же день министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль также признал поражение страны на выборах. При этом он возложил ответственность за такой результат на Россию.
Кроме того, глава немецкого внешнеполитического ведомства предположил, что на исход голосования могла повлиять поддержка Израиля со стороны Германии в конфликте с Ираном.
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