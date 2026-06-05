Судовладельцы тайно взаимодействуют с ВМС США для вывода судов из Персидского залива

Иран и Оманом разрабатывают план по взиманию платы с судовладельцев за предоставление морских услуг при прохождении Ормузского пролива. Среди них — навигационные услуги, поисково-спасательные работы, услуги по обеспечению безопасности и по ликвидации загрязнений окружающей среды. 28 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив не будет контролироваться никем, и пригрозил напасть на Оман, если тот присоединится к иранскому предложению о регулировании прохода.