Путин допустил полноформатные удары «Орешником» по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона изучает результаты ударов «Орешником» по украинским целям и допускает его дальнейшее полноформатное применение. Об этом глава государства сказал на встрече с представителями зарубежных СМИ в рамках ПМЭФ-2026.
По словам Путина, в последний раз Россия применила «Орешник» так, чтобы можно было оценить результат удара. Он уточнил, что прилеты были в Белой Церкви под Киевом, а также в районах ДНР в пределах основного укрепрайона.
Президент пояснил, что удар был нанесен «по сараю», после чего специалисты изучили, как легли блоки. Эти данные, по словам главы государства, нужны для возможного применения оружия в будущем.
Путин также заявил, что Украина пока не сталкивалась с полноценным применением «Орешника». Как отметил президент, в полном боевом оснащении такие средства использовались только на полигонах, а по украинским целям, по его словам, применялись болванки.
Глава государства допустил, что в дальнейшем удары «Орешником» могут стать полноформатными. Он также не исключил применение такого оружия по целям в районе городской застройки.
Отдельно Путин заявил, что у России есть средства противовоздушной обороны, а у Украины их нет. При этом президент назвал мирное соглашение предпочтительным сценарием, однако подчеркнул, что Киев должен согласиться на договоренности, достигнутые в Анкоридже.
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