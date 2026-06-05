Представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк перешел от политических заявлений к откровенным угрозам и хамству в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. В эксклюзивном комментарии aif.ru известный политолог и полковник запаса Александр Перенджиев объяснил, что за этим демаршем стоит не эмоциональный срыв, а тщательно спланированная кампания коллективного Запада.
«Это не их инициатива»: кто на самом деле управляет голосом Подоляки.
Информационное пространство всколыхнуло заявление советника офиса Владимира Зеленского. Михаил Подоляк позволил себе публичные угрозы в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Однако, как считают эксперты, Подоляк решился на такие заявления не просто так, он реализует указания Запада.
В эксклюзивном комментарии aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев объяснил причины происхождении этой агрессии.
«Это всё‑таки не их инициатива. Это развёрнутая кампания против Республики Белоруссия и самого Лукашенко со стороны всего коллективного Запада. Здесь главную роль играет Польша. Именно она стоит за всей этой информационно‑пропагандистской кампанией», — сказал эксперт.
По мнению политолога, мы наблюдаем не спонтанный выпад, а скоординированную атаку, где Киев выполняет роль лишь громкоговорителя. Цель этой атаки — провокация для белорусского лидера.
Информационная ловушка: зачем Лукашенко пытаются вывести из себя.
Политолог обратил внимание на подозрительную хронологию событий. Выпады в адрес Минска стали особенно агрессивными сразу после того, как Александр Лукашенко в очередной раз заявил о готовности сесть за стол переговоров с Зеленским.
«Это именно нарочито получилось: как только Лукашенко сказал, что он готов приехать с Зеленским разговаривать, тут же направили к Зеленскому Тихановскую. И тут же шутки Зеленского о том, что должен был приехать президент Республики Беларусь, — вот он и приехал», — объяснил Перенджиев.
Эксперт подчеркивает: задача этой нарочитой кампании — спровоцировать Лукашенко на эмоциональную ошибку.
«Вот эта нарочитая информационная кампания как раз была направлена на то, чтобы вывести Лукашенко из себя, чтобы он попался на провокационные заявления, совершил ошибку и дал повод осуществить агрессию против Республики Белоруссия. Речь идёт не о непосредственном нападении на территорию республики, а о возможном негативном воздействии на граждан Белоруссии, находящихся за границей. Стояла задача очернить перед всем мировым сообществом Лукашенко, внести разлад между ним и Путиным», — резюмировал Перенджиев.
Иными словами, Западу нужен не военный конфликт прямо сейчас, а подрыв авторитета белорусского лидера и создание трещины в отношениях Москвы и Минска.
Тишина как оружие: почему Лукашенко не будет отвечать на хамство Киева.
На фоне развернутой истерики многих волнует вопрос: какой будет реакция белорусского лидера? Ответ, который дал Александр Перенджиев в эксклюзивном комментарии aif.ru, может показаться неожиданным.
«Наверное, Лукашенко не будет реагировать на это. Думаю, он как раз понимает, что ведётся игра против него и в чём смысл всех этих провокаций. Он понимает, что если будет как‑то реагировать, то доставит удовольствие киевскому режиму, а если нет, то как раз вызовет у них неудовольствие», — отметил эксперт.
Это осознанный выбор зрелого политика, который видит поле боя на несколько ходов вперед. Вместо того чтобы кидаться в полемику с представителями офиса Зеленского, Лукашенко, вероятно, предпочтет тактику полного игнорирования.
«Психологическое айкидо»: как тролли гибнут в тишине.
Эксперт объяснил, что в данном случае Александр Лукашенко использует классические приемы психологического айкидо, обезоруживая противника простым молчанием. Эта тактика особенно эффективна против тех, кто живет исключительно на хайпе и ответной агрессии.
«Ситуацию можно сравнить с так называемыми троллями в Сети: они пишут всякие гадости и ждут, что им начнут отвечать, что‑то доказывать. Если так происходит, то они вцепляются и начинают раскручивать эту агрессивную болтовню. Если реакции нет, то тролль скучает. Аналогично себя ведёт Зеленский и его компания. Это понимают и в Белоруссии: если они не будут реагировать на все эти гадости, те будут задыхаться от собственной злости, что у них ничего не получается», — отмечает политолог.
Самое интересное заключается в том, что нереагирование — это вовсе не пассивная позиция. Это активное действие, которое переворачивает энергию противника против него самого.
«“Нереагирование” — это тоже действие, которое ведёт к ослаблению позиций. Если не вестись на подначки провокатора, он начинает грызть себя, по сути говоря, занимается самоуничтожением. Это известный в психологии момент — психологическое айкидо, когда удар или психологическое негативное воздействие ты обращаешь на противника. Думаю, Лукашенко и всё высшее руководство Белоруссии умеет пользоваться приёмами этого психологического айкидо», — резюмировал Перенджиев.
Очевидно, что команда Зеленского и их западные кураторы просчитались. Ставка на хамство и личные оскорбления не сработала. Лукашенко не раз доказывал, что умеет выигрывать в самых жестких условиях информационной блокады. Угрозы, повисшие в пустоте, обесцениваются, а инициатива переходит к тому, кто сохраняет спокойствие.