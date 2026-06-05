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Единые правила исчисления средней заработной платы изменились в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 28 мая 2026 года внес поправки в Единые правила исчисления средней заработной платы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Изменения затронули перечень выплат и компенсаций, которые не учитываются при исчислении средней заработной платы.

В частности, уточнено наименование продукции, которая исключается из расчета средней заработной платы — это стоимость выданного работникам молока или равноценных пищевых продуктов, а также пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, предоставляемых в соответствии с Трудовым кодексом.

Ранее использовалась формулировка «специализированные продукты для диетического (лечебного и профилактического) питания».

Новая редакция приводит терминологию в соответствие с действующим законодательством.

Приказ вводится в действие с 8 июня.