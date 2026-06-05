Единые правила исчисления средней заработной платы изменились в Казахстане

В частности, уточнено наименование продукции, которая исключается из расчета средней заработной платы — это стоимость выданного работникам молока или равноценных пищевых продуктов, а также пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, предоставляемых в соответствии с Трудовым кодексом.