Единые правила исчисления средней заработной платы изменились в Казахстане

Изменения затронули перечень выплат и компенсаций, которые не учитываются при исчислении средней заработной платы.
В частности, уточнено наименование продукции, которая исключается из расчета средней заработной платы — это стоимость выданного работникам молока или равноценных пищевых продуктов, а также пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, предоставляемых в соответствии с Трудовым кодексом.
Ранее использовалась формулировка «специализированные продукты для диетического (лечебного и профилактического) питания».
Новая редакция приводит терминологию в соответствие с действующим законодательством.
Приказ вводится в действие с 8 июня.