Пушилин: на Украине уничтожили всех протестных лидеров

«К сожалению, на Украине сейчас, на оставшейся части Украины, какое-то серьезное противостояние без вмешательства извне невозможно. Потому что все протестные лидеры, которые готовы были бы выступить “номер один”, высказать свое мнение, — они просто уничтожены. Или по тюрьмам сидят, или же брошены в мясорубки, в том числе на фронт», — сказал он ТАСС.
Пушилин назвал ситуацию с протестными лидерами на Украине «выжженным полем» и отметил, что надеяться на изменения не приходится.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.