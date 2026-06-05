Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: на Украине уничтожили всех протестных лидеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Украинские протестные лидеры практически полностью уничтожены киевским режимом. Об этом ТАСС сообщил глава ДНР Денис Пушилин на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, на Украине сейчас, на оставшейся части Украины, какое-то серьезное противостояние без вмешательства извне невозможно. Потому что все протестные лидеры, которые готовы были бы выступить “номер один”, высказать свое мнение, — они просто уничтожены. Или по тюрьмам сидят, или же брошены в мясорубки, в том числе на фронт», — сказал он ТАСС.

Пушилин назвал ситуацию с протестными лидерами на Украине «выжженным полем» и отметил, что надеяться на изменения не приходится.

ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше