Пушилин: на Украине уничтожили всех протестных лидеров

«К сожалению, на Украине сейчас, на оставшейся части Украины, какое-то серьезное противостояние без вмешательства извне невозможно. Потому что все протестные лидеры, которые готовы были бы выступить “номер один”, высказать свое мнение, — они просто уничтожены. Или по тюрьмам сидят, или же брошены в мясорубки, в том числе на фронт», — сказал он ТАСС.