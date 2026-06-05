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Депутат Котре: Запад пока не готов к переговорам с Россией

Запад пока не готов вести переговоры с Россией, заявил депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

Запад пока не готов вести переговоры с Россией, заявил депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

Об этом Котре сказал РИА Новости.

По словам депутата, он не видит готовности к диалогу ни в Германии, ни в Евросоюзе.

«На данный момент я не вижу готовности к переговорам со стороны Запада ни в Германии, ни в Европейском союзе. Надеюсь, что это вскоре изменится», — заявил он.

Парламентарий признался, что пока настроен довольно скептически. Однако он подчеркнул, что необходимо продолжать работу по восстановлению диалога между Западом и Россией.

Ранее немецкая газета Die Zeit писала, что власти Германии уже несколько недель интенсивно готовятся к переговорам с Россией, определяют формат возможного диалога.

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