Депутат Котре: Запад пока не готов к переговорам с Россией

Запад пока не готов вести переговоры с Россией, заявил депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.
Об этом Котре сказал РИА Новости.
По словам депутата, он не видит готовности к диалогу ни в Германии, ни в Евросоюзе.
«На данный момент я не вижу готовности к переговорам со стороны Запада ни в Германии, ни в Европейском союзе. Надеюсь, что это вскоре изменится», — заявил он.
Парламентарий признался, что пока настроен довольно скептически. Однако он подчеркнул, что необходимо продолжать работу по восстановлению диалога между Западом и Россией.
Ранее немецкая газета Die Zeit писала, что власти Германии уже несколько недель интенсивно готовятся к переговорам с Россией, определяют формат возможного диалога.