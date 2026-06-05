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В Омане на нефтяном терминале произошёл взрыв после атаки БПЛА

Оман приостановил погрузку нефти на терминале «Мина аль-Фахаль» после взрыва в районе одноточечной швартовной системы (SPM). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

Согласно источникам, взрыв произошёл между причальными позициями SBM-1 и SBM-2. Предварительно рассматривается версия атаки беспилотника. После взрыва операции по отгрузке нефти на терминале были остановлены. Согласно данным Лондонской фондовой биржи, у береговой зоны в пятницу находились на якоре несколько танкеров.

Оператор объекта на момент обращения не предоставил комментариев из-за нерабочих часов.

Ранее военно-морские силы Ирана сообщили о нанесении удара по американскому кораблю, который, по их утверждению, направлялся в сторону иранских территориальных вод в Оманском заливе. Эсминец США был обнаружен и идентифицирован в районе повышенной военной активности. После этого был поражён «центр командования и управления» на борту судна.

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