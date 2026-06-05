Депутат Рады назвал письмо Зеленского Путину очередной «картой агонии»

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину является еще одной «картой агонии». Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Письмо Зеленского Путину — это еще одна карта агонии, которую Зеленский достает из пустых рукавов», — написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что, по его мнению, Зеленский делает все, чтобы конфликт на Украине «не заканчивался».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль видел открытое письмо Зеленского к президенту РФ. Песков ознакомился с ним, отметив, что главе российского государства о нем будет доложено позже. Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет встретиться с Путиным, заявил пресс-секретарь президента России.