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Депутат Рады назвал письмо Зеленского Путину очередной «картой агонии»

Владимир Зеленский делает все, чтобы конфликт на Украине «не заканчивался», отметил Александр Дубинский.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину является еще одной «картой агонии». Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Письмо Зеленского Путину — это еще одна карта агонии, которую Зеленский достает из пустых рукавов», — написал Дубинский в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что, по его мнению, Зеленский делает все, чтобы конфликт на Украине «не заканчивался».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль видел открытое письмо Зеленского к президенту РФ. Песков ознакомился с ним, отметив, что главе российского государства о нем будет доложено позже. Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет встретиться с Путиным, заявил пресс-секретарь президента России.

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