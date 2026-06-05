Депутат Рады назвал письмо Зеленского Путину очередной «картой агонии»

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль видел открытое письмо Зеленского к президенту РФ. Песков ознакомился с ним, отметив, что главе российского государства о нем будет доложено позже. Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет встретиться с Путиным, заявил пресс-секретарь президента России.