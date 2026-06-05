Командир Амур: ВС РФ уничтожили дивизионную САУ «Акация» ВСУ в Сумской области

КУРСК, 5 июня. /ТАСС/. Военнослужащие беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация» Вооруженных сил Украины в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир роты БПЛА с позывным Амур.
«В ходе дежурства расчетами FPV-дронов была обнаружена и уничтожена дивизионная самоходная гаубица 2С3 “Акация”, замаскированная в лесистой местности в зоне проведения СВО в Сумской области», — рассказал он.
Амур добавил, что огневое поражение артиллерийских систем ВСУ снижает боеспособность украинских подразделений и позволяет подразделениям «Севера» продвигаться вперед в зоне ответственности группировки.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше