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Командир Амур: ВС РФ уничтожили дивизионную САУ «Акация» ВСУ в Сумской области

Военный сообщил, что цель поразили при помощи FPV-дронов.

КУРСК, 5 июня. /ТАСС/. Военнослужащие беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация» Вооруженных сил Украины в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир роты БПЛА с позывным Амур.

«В ходе дежурства расчетами FPV-дронов была обнаружена и уничтожена дивизионная самоходная гаубица 2С3 “Акация”, замаскированная в лесистой местности в зоне проведения СВО в Сумской области», — рассказал он.

Амур добавил, что огневое поражение артиллерийских систем ВСУ снижает боеспособность украинских подразделений и позволяет подразделениям «Севера» продвигаться вперед в зоне ответственности группировки.

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