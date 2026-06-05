Журналист из США признался, что получил $100 тыс. за работу на разведку КНР

За эти действия Паукен получил от своего куратора по меньшей мере $100 тыс. Кроме того, Кейти с 2019 по 2025 год оплатила по меньшей мере несколько его поездок в США для встреч с потенциальными агентами. В один из таких визитов Паукен был допрошен сотрудниками ФБР, однако позже его отпустили. В одну из следующих поездок, в которую Паукен направился по заданию китайской разведки, он был задержан.