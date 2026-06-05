Журналист из США признался, что получил $100 тыс. за работу на разведку КНР

По его данным, 50-летний американец около 15 лет проживал в Китае и был журналистом: под псевдонимом Томас Макгрегор он публиковался в различных китайских СМИ и выступал в качестве эксперта на телевидении. По данным Федерального бюро расследований (ФБР), по меньшей мере с 2019 по 2026 год он выполнял различные задания китайских спецслужб, в том числе Министерства государственной безопасности КНР.
Его куратором выступала девушка, которая представилась как Кейти: по ее указанию он проводил встречи с людьми, которых китайские спецслужбы рассматривали в качестве потенциальных целей для вербовки. Кроме того, он передавал таким лицам мобильные телефоны, ноутбуки и другие устройства для связи с китайской разведкой и выступал посредником между ними и спецслужбами КНР.
За эти действия Паукен получил от своего куратора по меньшей мере $100 тыс. Кроме того, Кейти с 2019 по 2025 год оплатила по меньшей мере несколько его поездок в США для встреч с потенциальными агентами. В один из таких визитов Паукен был допрошен сотрудниками ФБР, однако позже его отпустили. В одну из следующих поездок, в которую Паукен направился по заданию китайской разведки, он был задержан.
Максимальное наказание по указанной статье составляет в США 10 лет лишения свободы. Суд по делу Паукена пройдет 1 сентября.