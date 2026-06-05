«Росгосстрах» предупредил о наступлении сезона активности змей в России

В компании отметили, что с наступлением тепла к привычным рискам добавилась ещё одна опасность. Обычно фиксируется не более трёх-четырёх обращений в год, связанных с укусами, но в этом сезоне эксперты рекомендуют проявлять особую бдительность во время работы на даче, прогулок по лесу и отдыха на природе.