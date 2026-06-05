США заявили о готовности к диалогу с КНДР о денуклеаризации

Заявление прозвучало после сообщений из Пхеньяна о посещении Ким Чен Ыном недавно запущенного завода по производству ядерных материалов и его призыва наращивать ядерный потенциал страны в геометрической прогрессии (https://www.kommersant.ru/doc/8711340).