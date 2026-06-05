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Си Цзиньпин отправится в Северную Корею с государственным визитом

Председатель КНР Си Цзиньпин 8 июня прибудет в Пхеньян с государственным визитом по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Об этом в пятницу сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на официального представителя Отдела международных связей ЦК Компартии Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин 8 июня прибудет в Пхеньян с государственным визитом по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Об этом в пятницу сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на официального представителя Отдела международных связей ЦК Компартии Китая.

Визит продлится два дня. Повестка и программа визита пока не освещаются. Предыдущая встреча глав государств состоялась в сентябре прошлого года в Пекине, куда Ким Чен Ын прибыл на своем бронепоезде посмотреть масштабный военный парад.

Южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на администрацию президента страны сообщало, что Си Цзиньпин может посетить Северную Корею в конце мая или в начале июня. Власти Южной Кореи ожидают, что китайский лидер сыграет конструктивную роль в вопросах, касающихся Корейского полуострова.

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