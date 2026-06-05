Си Цзиньпин отправится в Северную Корею с государственным визитом

Председатель КНР Си Цзиньпин 8 июня прибудет в Пхеньян с государственным визитом по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Об этом в пятницу сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на официального представителя Отдела международных связей ЦК Компартии Китая.