Скворцова: 3−5 уколов «Аллергарды» формируют хороший иммунитет

По её словам, прошлый сезон аллергии отличался очень высоким уровнем пыления пыльцы берёзы — в пять раз выше обычного. Применение «Аллергарды» позволило у 25% людей полностью нивелировать симптомы, а у остальных — снизить их выраженность в шесть раз.