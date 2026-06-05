Скворцова: 3−5 уколов «Аллергарды» формируют хороший иммунитет

От трёх до пяти инъекций российской аллерговакцины «Аллергарда» достаточно для формирования надёжного защитного иммунитета, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Об этом Скворцова рассказала в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Она отметила, что все существующие в мире гипоаллергенные препараты требуют не менее 30 введений. На этом фоне курс из трёх-пяти уколов является значительным преимуществом.
«В первый сезон всё-таки эффективнее сделать пять инъекций, обеспечивающих высокую защиту», — сказала Скворцова.
По её словам, прошлый сезон аллергии отличался очень высоким уровнем пыления пыльцы берёзы — в пять раз выше обычного. Применение «Аллергарды» позволило у 25% людей полностью нивелировать симптомы, а у остальных — снизить их выраженность в шесть раз.
Ранее руководитель ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что первая российская вакцина от аллергии на пыльцу берёзы «Аллергарда» может получить временное регистрационное удостоверение в сентябре 2026 года.