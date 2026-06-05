СМИ: уволенная сотрудница зоопарка в Британии не добилась компенсации

О’Хара уволилась со своей должности в феврале 2025 года, менее чем через год после начала работы. Она заявила в суде по трудовым спорам, что ее «изолировали» от коллектива, отказывали в разумном приспособлении рабочих условий под ее нужды и подвергали критике из-за ее СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности).