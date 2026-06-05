СМИ: уволенная сотрудница зоопарка в Британии не добилась компенсации

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сотрудница зоопарка в Великобритании, уволенная с работы из-за неспособности распознавать породы обезьян, проиграла судебное разбирательство по делу о компенсации, пишет газета Daily Mail.
Как сообщается, 36-летняя Лиза О’Хара утверждала, что подвергалась «унижающему достоинство» обращению во время работы в Эдинбургском зоопарке. Она работала в секциях, где содержались беличьи обезьяны и капуцины.
Женщина прошла обучение, призванное помочь ей распознавать обезьян-капуцинов, однако ей потребовалось дополнительное время после того, как она не смогла пройти испытательный срок.
О’Хара уволилась со своей должности в феврале 2025 года, менее чем через год после начала работы. Она заявила в суде по трудовым спорам, что ее «изолировали» от коллектива, отказывали в разумном приспособлении рабочих условий под ее нужды и подвергали критике из-за ее СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности).
В общей сложности она подала восемь жалоб, связанных с ее иском о несправедливом увольнении. Суд отклонил иск и постановил, что О’Хара не смогла доказать свою правоту. Королевское зоологическое общество Шотландии приветствовало это решение.