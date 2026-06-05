Вице-премьер РФ Оверчук: на наше поколение «выплеснулись» копившиеся вызовы

С другой стороны, мы понимаем, что если Армения идет в Европейский союз, то она должна определиться и сделать выбор, где ей быть. В этой связи заявление, которое было принято четырьмя лидерами ЕАЭС на недавнем Высшем Евразийском экономическом совете в Астане, совершенно четко предлагает армянскому руководству подумать о проведении референдума как можно быстрее. Я думаю, это было бы в интересах всех, потому что подвешенная позиция, которая сегодня сложилась, создает неопределенность, прежде всего для инвесторов. Почему? Потому что, если, допустим, Армения уходит в Европейский союз, значит, там возникают новые стандарты, новые технические регламенты, которые не соответствуют нашим. Простой пример: вы хотите организовать производство варенья. Вам надо закупить какое-то оборудование. Вы будете это оборудование закупать под европейские стандарты или под евразийские стандарты? И вот до тех пор, пока вы не будете иметь ответа на этот совершенно простой и очевидный вопрос, вы не сможете определиться, какое варенье вы будете делать, в какой упаковке, какое там будет описание этого продукта, какие требования, на каких языках. Это все нужно будет понимать. Так что неопределенность вредит всем, в том числе и самой Армении. Поэтому лидеры ЕАЭС попросили по возможности поскорее определиться. И, конечно же, если говорить о праве ЕАЭС, то оно сегодня не предусматривает исключения какого-то государства или приостановки участия члена ЕАЭС в работе союза. Это тот вопрос, который надо изучить чисто с правовой точки зрения, потому что сегодня мы столкнулись с определенной правовой коллизией, и ее нужно рассмотреть. К этому тоже нужно относиться очень спокойно, будем спокойно работать. Кстати, и армяне, я думаю, тоже будут участвовать в этой работе, потому что они тоже понимают, как участники Евразийского экономического союза, что в праве ЕАЭС есть некоторые лакуны, которые нужно закрыть. Это нормальная рабочая ситуация.