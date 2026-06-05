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Лавров заявил о рисках для отношений России и Грузии при вступлении в ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вступление Грузии в Европейский союз может поставить под вопрос сложившиеся экономические связи страны с Россией и другими партнерами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вступление Грузии в Европейский союз может поставить под вопрос сложившиеся экономические связи страны с Россией и другими партнерами. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства рассказал в интервью «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам Лаврова, нынешнее руководство Грузии сохраняет курс на интеграцию в Евросоюз, однако при этом исходит из прагматичных соображений и учитывает возможные последствия такого шага для национальной экономики.

Министр отметил, что значительная часть внешней торговли Грузии приходится на Россию и другие государства СНГ. Кроме того, важное место во внешнеэкономических связях страны занимают Китай и ряд других государств.

Как заявил Лавров, в случае вступления в Евросоюз Тбилиси придется учитывать требования Брюсселя, которые предъявляются к новым членам объединения. Среди них глава МИД России назвал необходимость присоединения к антироссийским санкциям и поддержку внешнеполитического курса Еврокомиссии.

Министр также подчеркнул, что отношения между Россией и Грузией продолжают поддерживаться. В качестве примера он привел туристические поездки россиян в республику, которые, по его словам, остаются востребованными.

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