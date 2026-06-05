Лавров заявил о рисках для отношений России и Грузии при вступлении в ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вступление Грузии в Европейский союз может поставить под вопрос сложившиеся экономические связи страны с Россией и другими партнерами. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства рассказал в интервью «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума.