Российские дипломаты помогли вернуть из Израиля оставшегося без семьи ребенка

Российские дипломаты и профильные ведомства помогли организовать возвращение в Россию малолетнего ребенка, который после рождения в Израиле оказался разлучен с семьей. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Хайфе.
Мальчик по имени Миша будет возвращен в Россию вместе с бабушкой. В генконсульстве отметили, что ситуация находилась на личном контроле уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и потребовала координации действий российских и израильских структур.
По данным дипломатического представительства, Миша родился в Израиле в ноябре 2024 года. Его мать, гражданка России Валерия, прибыла в страну как турист. Из-за отсутствия необходимых документов она не смогла своевременно оформить ребенку российское гражданство и документы для выезда. Позднее женщина вернулась в Россию, после чего ее сын остался у знакомых семьи в городе Цфат.
Как сообщили в генконсульстве, после обращения матери за помощью был разработан механизм возвращения ребенка. Ситуация осложнялась тем, что мальчик находился на территории иностранного государства без законного представителя, что создавало риск вмешательства социальных служб.
После продолжительных переговоров и подготовки необходимых документов была достигнута договоренность о передаче ребенка бабушке. Она прибыла в Израиль в качестве законного опекуна, чтобы забрать внука и вернуть его в Россию.
В генконсульстве отметили, что в реализации гуманитарной операции участвовали аппарат уполномоченного по правам ребенка, российские дипломаты, израильские социальные службы, российские министерства и ведомства, а также Русская духовная миссия в Иерусалиме. По словам представителей дипмиссии, все это время о мальчике заботилась израильская семья, которая сотрудничала с российской стороной и содействовала выполнению всех необходимых процедур.
Читайте также: Народный артист России назвал способ заинтересовать ребенка театром.