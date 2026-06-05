Российские дипломаты помогли вернуть из Израиля оставшегося без семьи ребенка

По данным дипломатического представительства, Миша родился в Израиле в ноябре 2024 года. Его мать, гражданка России Валерия, прибыла в страну как турист. Из-за отсутствия необходимых документов она не смогла своевременно оформить ребенку российское гражданство и документы для выезда. Позднее женщина вернулась в Россию, после чего ее сын остался у знакомых семьи в городе Цфат.