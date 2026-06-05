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Дмитриев ответил на возможное прекращение поставок Tomahawk для Германии: Мерц остался с носом

Дмитриев заявил, что Мерц остался без ракет Tomahawk для ФРГ.

Источник: Комсомольская правда

Комментируя возможную отмену поставки ракет Tomahawk из США в Германию, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отметил, что немецкий канцлер Фридрих Мерц этих ракет не получит.

«Никаких Tomahawk для Мерца», — написал Дмитриев в соцсети Х.

По данным Politico, в Вашингтоне опасаются, что Москва расценит передачу Германии крылатых ракет Tomahawk как эскалационный шаг. По этой причине американская администрация может отказаться от подобных планов.

При этом телеканал NBC News информировал, что Вашингтон находится в отчаянных поисках источников вольфрама — металла, который используют для производства вооружений.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что срыв американских планов по развертыванию ракет Tomahawk в Германии создаст серьезную брешь в обороноспособности ФРГ.

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