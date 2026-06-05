Боец Юрист: БПЛА «Молния-2» уничтожила станцию Rada ВСУ в Сумской области

КУРСК, 5 июня. /ТАСС/. Расчет БПЛА «Молния-2» группировки войск «Север» уничтожил израильскую радиолокационную станцию Rada ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил начальник расчета с позывным Юрист.
«В ночное время подразделения разведки обнаружили радиолокационную станцию ВСУ. Разведка передала местоположение РЛС противника операторам ударных БПЛА, навела на точку и зафиксировала поражение цели. Благодаря слаженной совместной боевой работе операторов разведывательных и FPV-дронов была уничтожена тактическая радиолокационная станция Rada ВСУ израильского производства», — рассказал начальник расчета.
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